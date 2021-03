Nintendo y Niantic, responsable de Pokémon GO, se unen para crear una versión móvil en AR del juego Pikmin

Nintendo no deja de sorprendernos: la semana pasada se inauguró el área Super Nintendo World en el parque temático de Universal Studios de Osaka en Japón; y esta semana nos anuncian la alianza con Niantic Labs. Todo apunta a que la compañía va a seguir apostando por la creación de entretenimiento más original , tratando de “hacer sonreír a la gente” a través de dispositivos móviles, películas, parques temáticos, etc., centrados en las máquinas de juego.

“La tecnología AR de Niantic nos ha hecho posible experimentar el mundo como si Pikmin vivieran en secreto a nuestro alrededor”, dijo en el comunicado el veterano creador de juegos de Nintendo, Shigeru Miyamoto. Aunque parece que la empresa japonesa tiene muy claro que Pikmin no tendrá el mismo impacto ni los mismos ingresos que Pokémon Go, igualmente se muestran ilusionados por poder ofrecer este título a los consumidores.

