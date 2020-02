Niños y la ciudadanía digital

Para Abella, el tema de la ciberseguridad no se trata de alarmar sino prevenir. “En la vida off line sabemos que hay un montón de peligros afuera pero no por eso vamos a dejar de salir. Igual pasa en la internet, que es un lugar con sus peligros, en el que constantemente estás conociendo, aprendiendo. Por ello, dice, lo que queremos con este material es que las personas naveguen de manera segura y se sientan empoderadas.

“Así como nos enseñaron y le enseñamos a nuestros hijos a no hablar con extraños en la calle, de igual forma debemos enseñarles qué tipo de información se debe o no compartir en línea”.

