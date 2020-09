Niños expresaron su amor por Panamá

Pese a la pandemia de COVID-19, estos niños y sus familias destacaron sus valores culturales por esta tierra que los vio nacer. Hasta prepararon deliciosos platillos para compartir vía virtual con todos sus compañeros de baile. Proyecciones Ritmos y Tradiciones ya tiene más de 35 años de estar impulsando el foclor en el país. Es una agrupación que tiene la dicha de tener bailarines con décadas de experiencia en la formación de niños, jóvenes y adultos. Este año no pudieron coronar a sus novias y princesas, pero mantienen esa chispa viva para que no muera el folclor panameño. Estos hermanos gozaron la experiencia. Esperan volver a los ensayos físicos. Cada niño se las ingenió para destacar una parte de su terruño. Fue curioso ver vestidos de cada provincia.

Fueron meses de estar encerrados cada uno en su casa, aterrados por la crisis sanitaria mundial. Las noticias no muy alentadoras sobre víctimas y contagios de este virus no ayudaban en nada. Sin embargo, fue el folclor, uno de los factores que le volvió el alma al cuerpo. Decenas de niños volvieron a sonreír, aplaudían escuchar y ver por las pantallas de celulares y computadoras, lo felices que estaba sus compañeros de baile.

