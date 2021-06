Niños al borde de colapsar por falta de alimento reciben ayuda en Calobre

Susy López, residente en el lugar y madre de cuatro niños sin padre, agradeció la entrega de bolsas con alimentos y otras donaciones por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y del Instituto de Mercadeo Agropecuario de Veraguas, sosteniendo que ya no soportaban el hambre y los pequeños estaban que ya casi no se paraban.

