Ninguna mujer en carrera a la Casa Blanca: ¿víctimas del sexismo en Estados Unidos?

“Nadie lo hace. Bernie Sanders no realizó una campaña perfecta y Joe Biden ciertamente no realizó una campaña perfecta. Pero es difícil imaginar que un candidato masculino, con sus habilidades, su inteligencia, su empatía y su conexión con las multitudes” no habrían llegado “mucho más lejos en esta elección” que Warren.

“¿Hizo una campaña perfecta? Por supuesto que no”, dijo Debbie Walsh, directora del Center for American Women and Politics (CAWP).

La salida de Warren se explica por no lograr convencer a los votantes, especialmente al no poder encontrar su espacio en el ala más moderada del Partido Demócrata.

