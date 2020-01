Niñeros extranjeros deben ser tratados como otros trabajadores

“Era espeluznante. Evitaba todo contacto con el padre… siempre hubo periodos en los que no me pagaban unas cuantas semanas”, dijo una niñera extranjera, también conocida como “au pair”, mencionada en un informe de 2018 sobre problemas en esta industria. El informe, escrito por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Americana, reveló que muchos niñeros tenían que tolerar sueldos ilegalmente bajos y abusos . Una niñera entrevistada fue obligada a dormir en el área donde jugaba el perro. Otra desarrolló una infección en la vejiga porque no se le daban descansos suficientes para ir al baño.

