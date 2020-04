Ninel Conde muestra a su hija después de mucho tiempo de mantenerla oculta

Fue hace años, al principio de su carrera, cuando Ninel Conde sostuvo una relación con el actor Ari Telch, de esa relación, nació su hermosa hija Sofía Telch Conde . Si bien, el matrimonio no funcionó, Ninel hizo lo posible por sacar adelante a su pequeña y aunque su fama no era como la de ahora, siempre tuvo claro el respeto a su privacidad.

