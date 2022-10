Nikolas Cruz: un jurado recomienda cadena perpetua para el autor del tiroteo en una escuela en Parkland por el que murieron 17 personas

“¿Para qué tenemos la pena de muerte? ¿Cuál es su propósito? Se sienta un precedente hoy para el próximo asesinato en masa de que no pasa nada, habrá cadena perpetua. Eso no está bien”, dijo.

Mientras en la audiencia se leían las circunstancias agravantes que valoró el jurado , padres y madres de las víctimas reclinaban la cabeza y algunas no pudieron contener las lágrimas al escuchar recomendaciones de cadena perpetua y no de pena de muerte.

