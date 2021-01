Nikeisha Sánchez no hablará sobre sus gustos masculinos

Oye, la gente tiene que bajarle dos a la intensidad con los gustos de Nikeisha Sánchez. ¡Ujum!

Para los que no saben, a la excompetidora de Calle 7 la cuestionan bastante sobre sus preferencias o gustos con los hombres, y parece que eso ya le está afectando a sus seguidores hasta el punto que la atacan, pero lo bueno, es que ella se lo toma relajada, pero ya dejó claro que no hablará más sobre eso, porque hasta la tildan de que discrimina. Resulta que ella siempre ha manifestado su atracción por los hombres negros, altos y con buen cuerpo, por lo que los demás que no encajan se han tomado la molestia de atacarla en Instagram. “Gente hoy es el último día que yo voy a hablar sobre mis gustos, es más, cuando ustedes me hagan ese tipo de preguntas, yo no las voy a responder, porque si yo pudiera mostrarle mis menasjes, o sea mis seguidores, gorditos, chiquitos, blancos, acholados, achinados, están atacándome, que por qué razón a mí me gustan los negros, que por qué discrimino, ja, ja, ja; gente, o sea, yo no tengo un gusto en específico, yo solo tengo una atracción fuerte por los morenos, yo qué culpa tengo, esos son mis gustos, yo no discrimino, tienen que relajarse”, dijo en Instagram.

Nikeisha ya va para dos años de estar soltera y le encanta pasar tiempo en la naturaleza. Vive sola, tiene 23 años, y le gustaría viajar a Egipto. ‘ Creo que no encuentro las palabras para describir la emoción que tendría’, destacó.