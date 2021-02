Nikeisha Sánchez asolea a las envidiosas

Nikeisha Sánchez no le pesa el dedo para exponer a esas mujeres que se la pasan criticando a otras en redes sociales. Y es que en Panamá, así como en otras partes del mundo, se tiene el pensamiento de que las mujeres recurren a las cirugías estéticas para ahorrarse el proceso de trabajar el cuerpo en un gimnasio, y que un cuerpo operado tiene menos valor que uno natural, como si se tratara de un objeto. ¡Ujum!

Bueno, la excompetidora de Calle 7 se cansó de eso y fue asoleando en su cuenta de Instagram a esas “envidiosas” quienes en su mayoría, ni se operan y mucho menos hacen ejercicio por su salud.

Resulta que se puso a leer los comentarios que le ponían a la actriz Maribel Guardia, quien a sus 61 años luce maravillosa, saludable y con un cuerpo de infarto. “Yo aquí leyendo los comentarios de las envidiosas en este post, la man a sus 61 está hermosa, así sea con operaciones, gym en casa, dieta, dinero, etc… mientras muchas tienen mil y una excusa para su sobrepeso, su falta de disciplina y su poca paciencia para esperar los resultados, ella está dándose duro para estar rica. Si no eres capaz de todo eso, deja a las demás mostrar orgullosas su buena inversión ya sea de tiempo o dinero #envisiosas”, escribió.

No basta con bisturí

Y así como otras reconocidas “chicas plásticas” como Jacky Guzmán quien ha dicho que de nada funciona operarse sino se mantiene una disciplina, así mismo Nikeisha lo recalca. “La gente no sé qué piensa, en serio creen que solo es cuestión de operarse y ya. Están bien [email protected], después de eso viene una serie de cosas para mantener la figura en la que invertiste; no solamente buena alimentación, faja, ejercicios, etc. Los problemas de retención de líquidos, entre muchas otras cosas. Pero aún así están las envidiosas que quieren buscar mil y una excusa para criticar a una mujer que se ve diciendo estupideces, solo por que tú eres todo lo contrario y te mueres de la envidia”.

Mire: Kim Kardashian pide el divorcio a Kanye West tras 6 años de matrimonio

Y de paso dio ejemplos, como para demostrar que habal con base: “Que si hace mucho gym, mira parece hombre. Que si se opera, mira está toda operada. Que si se alimenta bien, mira ella tiene plata, así quién no. Que si se levanta temprano a entrenar, mira ella no hace más nada, no tiene hijos ni nada”.

“Man, para ya. Deja la envidia hacia otras mujeres y trabaja para que te operes o levántate a entrenar para que hagas algo por ese cuerpo de yuca”.