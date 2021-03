Nike niega vínculos con las ‘zapatillas de Satán’, que contienen sangre humana, y demanda al fabricante

De momento, MSCHF no se ha pronunciado al respecto y Lil Nas X no ha sido nombrado en la demanda. Sin embargo, el rapero respondió a la acción judicial, en un tuit, con una animación de la caricatura ‘Bob Esponja’ en la que aparece el personaje de Calamardo pidiendo dinero. “Yo después de la demanda de Nike”, escribió.

You May Also Like