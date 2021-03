Nike demanda al fabricante de los ‘Satan Shoes’ de Lil Nas X

«Hay todo tipo de artistas que salen y toman un zapato y hacen un montón de arte personalizado en el zapato y tal vez lo revenden por US$ 1.000-3.000», dijo Gerben. «Esto es algo de lo que Nike es muy consciente y no ha hecho absolutamente nada con que meterse porque hay una cultura de tenis aquí».

La controversia comenzó la semana pasada con el lanzamiento del video musical del último sencillo de Lil Nas X, «Montero (Call Me By Your Name)». El video retrata al cantante vestido de manera provocativa como un ángel caído y un demonio que monta un tubo de stripper al infierno donde le da un baile erótico al diablo.

Nike ha emitido declaraciones a varios medios de comunicación, incluido CNN, aclarando que «no tiene una relación con Lil Nas o MSCHF» y que «Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos».

Lil Nas X no figura como parte de la demanda. Los representantes del músico no respondieron a las llamadas o correos electrónicos solicitando comentarios el lunes por la noche.

You May Also Like