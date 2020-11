Niegan prescripción en caso de presunta corrupción de exfuncionarios del Ministerio Público

El Primer Tribunal Superior de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales contra la decisión del Juzgado Cuarto Penal de no declarar prescrita la acción penal de las pesquisas seguidas a la exjefa de Recursos Humanos del Ministerio Público, Eva Lorentz ; a la exfiscal de drogas , Milagros Valdés , y al abogado José Alcibiades Ballesteros, por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario y violación de sellos públicos.

You May Also Like