Niegan ocho sustituciones de penas durante 12 audiencias en Bocas del Toro

La Juez de Cumplimiento, señaló que el rechazo a la sustitución de pena en la mayoría de las solicitudes se dio por seguridad de las víctimas , además de no haberse aportado a la persona responsable de ofrecer el domicilio para sufragar los gastos de alimento de los sentenciados, en otras se negó la sustitución porque no cumplieron con los requisitos de Ley.

La Juez no accedió a la solicitud de sustitución de pena de ocho de los doce sancionados , quienes solicitaban el depósito domiciliario por no cumplir con los requisitos establecidos.

