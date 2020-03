Niegan casos de coronavirus en el hospital Nicolás Solano de La Chorrera

“No los vamos a engañar, no les vamos a mentir, en algún momento podría llegar algún caso de coronavirus a La Chorrera o cualquier sector de la provincia de Panamá Oeste, por eso que se está preparando a la población, no hay que entrar en pánico ya que a un 80 a 85% podría darle esta enfermedad”, dijo Ismael Vergara.

