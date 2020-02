Nido del tráfico de influencias

Lo que más me preocupa es que estos nombramientos se hayan hecho en plena contención del gasto, pues la economía panameña está pasando por una crisis en la que hay falta de empleos, mala distribución de la riqueza, aparte de que las instituciones públicas no han recibido el dinero suficiente para realizar proyectos importantes, por lo que se hace necesario nombrar personal técnico en esas juntas directivas, y dejar de lado el tráfico de influencias a la hora de hacer esos nombramientos.

Y Nadia Del Río no es la única nombrada en varias directivas a la vez. También están otros exfuncionarios en la misma situación que ella, que han formado parte de este gobierno o han ejercido cargos de elección popular anteriormente. Lo que sí me alarmó mucho es la respuesta del presidente Cortizo a las críticas de los nombramientos de su secretaria ejecutiva en aquellas juntas directivas, diciendo que “no revocará esos nombramientos”. Espero que el señor Presidente no tome esa misma actitud al nombrar otros funcionarios.

