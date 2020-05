Nicolle Ferguson obtuvo su diploma ‘online’

“Quiero que sepan que arranqué este curso de 11 semanas el año pasado. Me contrataron en Yo Me Llamo, siguieron las Copas de Fútbol y nunca lo pude terminar. Tuve que arrancar desde cero nuevamente pero valió la pena. Para los que están interesados en aprender, leer, durante la cuarentena les recomiendo edx.org o coursera.org. Ambas tienen cursos gratuitos y otros pagados de Universidades Ivy League y en todos los temas que te puedes imaginar”, posteó en su cuenta de Instagram.

Resulta que la c omentarista deportiva y pesentadora de televisión había comenzado un curso por Internet el año pasado, pero por falta de tiempo, entre tanto trabajo, no pudo culminarlo, y ahora que no se puede salir de casa, logró obtener su título.

You May Also Like