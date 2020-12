Nicolás Maduro bloquea ayuda alimentaria de la ONU, negociada hace 8 meses

Los negociadores llegaron a un acuerdo tentativo con el Gobierno hace unos dos meses, según tres personas con conocimiento directo de las conversaciones, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas. Pero Maduro no firma. Lo que está en juego, dicen, es el control de la ayuda. El PMA requiere una distribución neutral y apolítica, mientras que Maduro quiere que se canalice a través de las redes que controla, incluida una para entregar cajas de alimentos a los pobres, percibida como un medio para garantizar lealtad.

