Nicky Jam protagoniza una romántica pedida de mano en Instagram

Por el momento, habrá que esperar un tiempo antes de conocer más detalles sobre el enlace de Nicky Jam y Cidney Moreau , pero, mientras, seguro que no dudan en regalarnos más de una instantánea romántica con la que no perder ni un ápice del hype que ha generado su compromiso.

La reacción de ella –de la cual también hay vídeo subido a Instagram– no deja lugar a dudas. La modelo, en un primer lugar, se queda tan sorprendida que apenas puede reaccionar, pero, cuando Nicky Jam se arrodilla y le enseña el anillo de pedida, la joven no puede contener las lágrimas y lanzarse a sus brazos. Eso sí, antes de fundirse en un tierno abrazo que ya se ha ganado más de cinco millones de reproducciones y 22.000 comentarios, acepta la proposición del cantante.

Dispuesto a no llevarse un no por respuesta, Nicky Jam organizó el pasado día de San Valentín una sorpresa para Moreau , con quien sale oficialmente desde hace tan solo dos meses. Así, con la luz del atardecer, un sinfín de globos y un romántico cartel luminoso que decía “marry me” (cásate conmigo), el cantante de Muévelo dispuso hasta el último detalle para que su pequeña fiesta de compromiso fuese memorable para ambos… Y vaya si lo fue: a juzgar por la reacción de ella, no podía haber organizado nada más especial para un día tan importante.

Aunque solo han pasado 18 meses desde que dejase atrás su divorcio con Angélica Cruz, Nicky Jam no ha perdido la fe en el amor … y su compromiso con la modelo Cidney Moreau es prueba de ello. El cantante le pidió matrimonio a la modelo el pasado 14 de febrero con una sorpresa digna de una película romántica de Hollywood, que, además de valerle el sí, quiero de la joven, ha triunfado en Instagram. Y es que Nicky Jam no ha podido resistirse a subir un par de momentos a su cuenta de Instagram que, como cabía esperar, ya acumulan cientos de likes y de comentarios.

