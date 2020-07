Nicki Minaj anuncia que está embarazada de su primer hijo

Minaj se casó en octubre del pasado año con Kenneth Petty después de un año de relación. “Primero me tengo que casar y luego tendré un hijo, creo que estoy más cerca de que eso ocurra de lo que mucha gente pueda pensar. Me encantan los niños y no quiero posponer la maternidad por mucho más tiempo”, reveló por aquel entonces.

