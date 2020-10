Nicas que viajaban en caravana humanitaria quedan varados en Paso Canoas ante múltiples protestas y cierres de vías en Costa Rica

“Nos preocupa el transporte de carga y todo lo que está pasando en el hermano país, Panamá debe empezar a mirarse en ese espejo, el tema de la sobre deuda, el dinero tiene que ser bien utilizado, no se puede estar pagando salarios con deuda, no se puede estar aumentando la deuda pública que va a ser insostenible, lo que nos va a suceder cómo está pasando en Costa Rica, va a ser una exigencia del lado de las entidades financieras internacionales y lo que van a proponer es elevar los impuestos para ellos recupera su dinero” expresó Felipe Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí.

