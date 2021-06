Nicaragua y su ‘democracia revolucionaria’

La ONU por su parte rechazó “la persecución y detenciones de opositores al gobierno (y) aspirantes a puestos públicos” e instó a las autoridades del país a restituirles sus derechos políticos y a respetar las leyes internacionales de derechos humanos”. Días antes, Luis Almagro, secretario general de la OEA, advirtió que la situación de Nicaragua tiene otro nombre. En entrevista con CNN dijo que “el ejercicio del poder en Nicaragua no se ajusta al Estado de derecho democrático (…) está deslegitimado por esta circunstancia y que, por lo tanto, es necesario tomar acciones que estén en consonancia con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”. Y aceptó que “si cuando el ejercicio del poder no se hace de acuerdo al Estado de derecho democrático, (eso) es una dictadura”.

“Por eso, en Nicaragua hay miedo, mucho miedo”, le dice a CONNECTAS una persona en Managua que precisamente por esta situación pide omitir su nombre. El hombre describe lo que ve hoy en las calles de la capital. “La gente no aguanta más, pero no se atreve a salir a protestar. Desde 2018 este es un Estado policivo que incurre en abusos con sus propias fuerzas o con estructuras parapoliciales o paramilitares”.

