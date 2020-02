‘Nicaragua podría quedar sin diario en papel’

Tendría un impacto a nivel continental, porque La Prensa en Nicaragua es el último diario. Sería el único país del continente americano y posiblemente del mundo donde no se va a imprimir un diario. La misma cultura del ser humano ha escogido, entre otras formas de expresión, la impresión. La Prensa tiene 93 años de existencia, casi 100 años. Sería para mucha gente como que le quitaran a una parte de las libertades. Aunque hay otra forma de acceder a la información, como la digital, esa no la puede controlar el régimen. Es decir, hoy día circula más información a través de las redes sociales y a través de internet que en los medios impresos tradicionales o en los medios audiovisuales. Cada persona que tiene un celular, o una cámara, es un reportero ad honórem de la libertad de prensa.

Simplemente, porque él no tolera una prensa libre y ha encontrado en ese estrangulamiento un método eficaz y relativamente de bajo costo. La censura, como él la aplicó también en la década de 1980, es un costo político altísimo. Pero mientras que el estrangulamiento por insumos es algo que aparentemente no tiene mayor costo político.

Lo que se publica, no es revisado por un censor, como en la década de 1980, cuando La Prensa estuvo sometida a una censura diaria, previa. Todo lo que se iba a publicar, lo revisaban. Lo que ha sido ya una costumbre en el gobierno de Ortega, es que no se invite a La Prensa a las conferencias de prensa ni a ninguna información. Y también se ha agredido y hostigado mucho a los periodistas independientes. No solo de La Prensa, sino a los canales de televisión independientes: Canal 12, Canal 10, 100% Noticias, y hay periodistas que han sido físicamente agredidos. La policía les ha quebrado el equipo, o las turbas sandinistas.

Muchísimo más costoso. Más tardado y más lento el proceso de imprimir en una prensa plana que imprimir en una rotativa, y la tonelada vale pues, mucho más. Estamos imprimiendo en papel de revista con una impresión nítida. No tenemos restricciones en cuanto al contenido informativo. Este es un nuevo tipo de agresión a la libertad de prensa que no está basada en el contenido editorial. En otras épocas, nos aplicaron lo que se puede decir la censura de prensa.

You May Also Like