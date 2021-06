Nicaragua: mientras opositores aseguran que Ortega convirtió al país “en una gran cárcel”, avanzan con los preparativos para las elecciones

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está convirtiendo al país “en una gran cárcel”, apuesta por imponer un “silencio total” y a que los nicaragüenses vivan “con miedo” en medio de la ola de arrestos que se han dado con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre, denunciaron este lunes analistas y dirigentes opositores.

“La apuesta del régimen es el silencio total, que vivamos con miedo”, escribió el analista político de tendencia liberal Eliseo Núñez en Twitter, quien recién abandonó Nicaragua tras denunciar que había sido “perseguido y amenazado de cárcel y de confiscaciones”.

Para la representante legal de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey, con el encarcelamiento de uno de sus miembros, Pedro Joaquín Chamorro, la noche del viernes pasado, “el régimen sigue avanzando en esta escalada represiva, que está convirtiendo a Nicaragua en una gran cárcel”.

La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes acusa de “traición a la patria”.

También a una ex primera dama, otros tres políticos, un dirigente empresarial, un banquero, un periodista y seis dirigentes de un movimiento político fundado por disidentes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluidos dos combatientes históricos y antiguos compañeros de lucha del mandatario.

La cascada de arrestos de varios líderes opositores, que se producen a menos de cuatro meses y medio de las elecciones en Nicaragua, en las que Ortega busca salir reelegido por cinco años, es una “nueva campaña de criminalización, odio y violación de derechos humanos”, según la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Para esa alianza, los sandinistas “están equivocados y deberían rectificar”, porque, a su juicio, “pretenden arrastrar a Nicaragua a los horrores de las dictaduras militares y los regímenes comunistas del siglo pasado, persiguiendo periodistas, asaltando medios de comunicación, secuestrando a media noche a opositores y manteniéndolos encerrados en aislamiento, sin derecho siquiera a asistencia legal y médica”.

“Este es el mismo guion fracasado de todas las dictaduras que durante décadas provocaron dolor y atraso a sus pueblos, pero terminaron desapareciendo en el basurero de la historia”, recordó Monterrey. “Es absurdo que este régimen, a falta de apoyo popular, base su estrategia electoral en encerrar a sus opositores”, continuó.

Para Monterrey, “quienes se aferran al poder mediante la violencia, solamente están avanzando por un callejón sin salida”, “por eso, nuestro llamado al régimen de Daniel Ortega y a sus seguidores, que ya sabemos que no creen en la democracia ni en los derechos humanos, es un llamado a la sensatez y a la cordura”.

“Que el ansia desmedida de poder no los lleve a destruir un país del que ellos y sus familias también son parte”, abogó.

Para la Alianza CxL, “este régimen será el responsable si no brinda las condiciones básicas para que los nicaragüenses podamos ir a votar libremente y escoger a quienes ofrezcan mejores alternativas al país” en noviembre próximo. “Igualmente responsables serían quienes decidan claudicar de esta lucha cívica, sabiendo que es el único camino válido y posible para instaurar un sistema democrático”, prosiguió.

Ente electoral de Nicaragua llama a verificación ciudadana de cara a comicios

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua hizo este lunes un llamado público a la verificación ciudadana de cara a las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

La verificación ciudadana está prevista para el 24 y 25 de julio, según el CSE, en los últimos centros de votación registrados y que en su mayoría están ubicados en escuelas estatales y universidades.

“La actividad consiste en acudir el 24 y 25 de julio a tu Centro de Votación, para confirmar si apareces o no en el Padrón Electoral de ese sitio”, indicaron las autoridades electorales, que esperan se desarrolle “de forma masiva”.

El CSE indicó que, según la ley, el Padrón Electoral será cerrado 60 días antes de las elecciones, es decir, el 7 de septiembre próximo, y será entregado a las organizaciones participantes 45 días antes de los comicios, el 22 del mismo mes.

En las elecciones de 2016 unos 4,34 millones, de los 4,99 nicaragüenses mayores de 16 años, estaban habilitados para votar, según el padrón electoral de dicho proceso. Ese año el Consejo Supremo Electoral calculó en 3,8 millones de personas el número de votantes posibles, en base a elecciones anteriores, sin embargo hubo una abstención del 31,8 %, para un total de 2,95 millones de participantes, según las estadísticas oficiales.

Movimientos opositores afirmaron, en su momento, que el nivel de abstención en las elecciones generales de 2016 en realidad superó el 70%, para 1,30 millones de votantes.

Dichos comicios dieron a Ortega su segunda reelección consecutiva con 1,8 millones de votantes, según el conteo del CSE.

El actual proceso electoral se ha visto agitado por la eliminación legal de dos partidos de oposición y el encierro de cinco aspirantes presidenciales por la oposición, y de dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex diputada y ex primera dama, un ex diputado, cuatro dirigentes opositoras, un periodista, dos ex trabajadores de una ONG, y un conductor de Cristiana Chamorro.

En las elecciones de noviembre Ortega, quien ha dominado la política nicaragüense en los últimos 42 años, busca una tercera reelección consecutiva para un cuarto mandato seguido de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente.

