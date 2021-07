Nicaragua: “El pueblo armado jamás será aplastado”: Ortega lanza un grito de violencia en el aniversario de la revolución sandinista | Internacional

“Esto pone en evidencia (aumento de salario) a quienes han estado llamando a no trabajar, cerrar empresas: los empresarios que maldicen la vaca y se beben la leche. No les ha quedado más camino que seguir trabajando, porque están ganando. Aunque se están quejando, están ganando. Lo que pasa es que son miserables. No tiene sensibilidad con el pueblo”, dijo Ortega.

You May Also Like