Ni xenofobia, ni incapacidad histórica

En casi 117 años de vida republicana la profesión de historiador no es reconocida oficialmente en Panamá. Solamente a nivel docente. Lo más probable es que muchos se sorprenderán, pero es cierto, no existimos en el manual de cargos del Estado panameño “El historiador”. Esto significa que miles de nacionales egresados como profesionales de Historia de las universidades, nacionales y extranjeras, deben limitarse a ofrecer sus servicios como profesores en colegios y escuelas con una licenciatura y título de profesor de segunda enseñanza. Y en las universidades, además, con maestría en historia y un postgrado en docencia superior como mínimo.

