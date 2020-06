Ni un “no puedo respirar” más: la muerte de George Floyd destapa una ola de casos de abuso policial en EEUU | Noticias Univision Estados Unidos

Use of Force Project propone ocho políticas que deberían exigir los departamentos a sus oficiales, entre las cuales figuran prohibir el uso de esa técnica al cuello, usar todos los medios posibles antes de dispararle a un sospechoso e intentar bajar la tensión si un incidente se torna agresivo.

Más allá del entrenamiento, los datos reflejan que si los departamentos de policía desechan algunas prácticas controversiales –como la técnica de inmovilización del cuello que se usó con Floyd– bajará el saldo mortal que dejan sus agentes, según un análisis del proyecto Use of Force Project . El problema, sin embargo, es que muy pocos se habían mostrado proclives a ello. Aunque, tras el caso de Floyd, algunos estados como California y Nueva York han dado pasos en esa dirección al prohibir esta técnica.

“George no estaba dañando a nadie ese día. No merecía morir por un billete de $20. Les pregunto, ¿acaso eso es lo que vale un hombre negro? ¿$20? Estamos en el 2020. Es suficiente (y) depende de ustedes que esta muerte no haya sido en vano”, lamentó.

