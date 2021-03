Ni un incompetente más | La Prensa Panamá

Contrario a lo que Ulloa expresa en su carta de renuncia, el servicio público puede tener momentos difíciles, pero hecho a conciencia, sin segundas agendas, eficaz y desinteresadamente, y con genuino amor por la patria, siempre será reconocido y recompensado. No son muchos los casos, es cierto, pero ejemplos hay en nuestra historia, aunque no tan recientes, pues la política se ha convertido en las últimas décadas en vehículo para hacer dinero fácil a costilla del Estado, algo que Ulloa nunca tuvo la determinación para combatir con arrojo y pasión, como todos esperábamos de él.

Son demasiadas preguntas las que han quedado sin respuestas. En esta edición sólo figuran algunas, porque la lista, obviamente, es mucho más larga. Y si Ulloa no respondió estos cuestionamientos cuando era funcionario, ahora menos lo hará. Resulta una ironía el hecho de que una de las razones por las que él fue elegido Procurador –según el presidente Laurentino Cortizo– fue por sus muy bien evaluadas habilidades de comunicación escrita, pero especialmente, oral, porque en muchos casos tendría que responder las preguntas de los medios. Pero Ulloa, a medida que discurría su gestión, se escondió, se atrincheró en su oficina, precisamente, para no responder por sus acciones, omisiones y decisiones. Todo el proceso para su elección, primero por especialistas, luego por el Presidente, y finalmente por el Gabinete, fue un gran chasco.

