Ni reformas laborales lesivas ni códigos paralelos

Con los Gobiernos posinvasión (siete a la fecha), todos, de una forma u otra, declarados empresariales y neoliberales, se insiste en implementar medidas para flexibilizar aún más las condiciones laborales. Un punto central de ello, 1995 imposición a sangre y fuego (brutal represión, centenares de detenidos, cuatro muertos) de las reformas al Código de Trabajo (Ley 44), que allana el camino de un creciente proceso de informalidad laboral. Se suma a ello, un proceso de “Leyes Especiales” que violentan el Código. Resultado, al 2019, una tasa de informalidad laboral del 44.9 %, algo que también se registra en empresas del sector formal (93 221 trabajadores), y una creciente tasa de desempleo (7.1 %). Como se ha demostrado, un proceso de precariedad laboral en medio del crecimiento económico (salarios que no cubren el costo de la canasta familiar y en el caso del salario mínimo (37 % de los obreros perciben salario mínimo), muchos no logran cubrir el costo de la canasta de alimentos, en niveles alarmantes de pobreza (17 % de los asalariados son pobres), y la obtención de gran riqueza por parte de los empresarios.

En el período de 1986-1989, de crisis económica, social y política, de la sanciones norteamericanas e invasión a Panamá, los empresarios aprovecharon el momento para profundizar las medidas neoliberales en materia laboral. Fue el período de despidos masivos sin reconocimiento de prestaciones laborales, de reducción salarial y pago en especie a los empleados, vacaciones forzadas y licencias sin sueldos, acciones contra la estabilidad laboral, y no pago de contribuciones al fisco. Un período donde, de “hecho”, se reforma y hasta se desconoce el Código de Trabajo. Para los empresarios, sobre todo para quienes controlan el poder económico, que no se alejaron del régimen militar de Noriega y que a la vez acataban directrices norteamericanas, fue ganar-ganar. El resultado, un desempleo global del 16 % (extraoficialmente se planteaba que llegó al 25 %), la pobreza crítica aumentó del 33 % al 40.2 %. Es decir, fue el pueblo humilde y trabajador el que cargó el costo de la crisis.

