Ni que Twitter antes de Musk fuera un paraíso

Twitter está para descambiarlo. Pero no por Musk, sino por los que le precedieron y no les importó que se convirtiera en la mayor fábrica de infamias del planeta con permiso de Google, de YouTube y de Facebook.

1. Twitter es una plaza pública, pero Twitter no es pública. Es propiedad de Elon Musk, que se ha gastado 44.000 millones de dólares para hacer lo que le dé en gana con esta red. Podéis despertar del sueño: las plataformas son de sus dueños y no de sus usuarios.

Los primeros días al frente de la plataforma del autoproclamado tuitero en jefe del planeta no han defraudado las expectativas . Ha despedido a la mitad de la plantilla al mismo tiempo que los grandes anunciantes han salido despavoridos de la red por el miedo a que Musk convierta Twitter en un santuario para propagadores de bulos y de discursos de odio. Y para no perder más el tiempo, ha anunciado ya que todos los que quieran tener su cuenta verificada deberán pagarle ocho dólares al mes por este certificado. Un par de consideraciones para bajar este balón tuitero.

