Ni Messi se atrevió a tanto, lo que dijo Mbappé de México y genera polémica en Qatar

Aunque Lionel Messi dentro de las polémicas del Mundial de Qatar 2022 también cometió un error al pisar la playera mexicana, dentro de sus entrevistas comentó que respeta al fútbol mexicano pero que no pedirá disculpas porque no cometió ningún delito tras involuntariamente rozar la playera que le regaló Andrés Guardado.

