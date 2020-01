Ni jamones ni caridad; queremos justicia

La historia nos enseña que nada aprendemos de ella…Terminamos 2019 con distribución de jamones subsidiados, repartidos con empujones, juega vivo y humillación, mucha humillación, a miembros de nuestra sociedad más necesitada. Lo que constituyó un ejercicio de clientelismo político en su máxima expresión. Diferencias en la Asamblea con la repartición de bonos y más jamones, en donde una diputada se queja que solo recibió cinco bonos para sus nueve colaboradores, mientras que “otros” recibieron cientos de bonos y jamones. De estas pitanzas se alimenta la corrupción.

No por ser Navidad se debe volver a estas prácticas. Jesucristo pescaba, multiplicaba, repartía y comía pescado del día, no recuerdo que la Biblia indique que repartió jamones (menos subsidiados) a sus discípulos. Que decepción, cuanta irresponsabilidad; este esfuerzo sería mejor invertido en desarrollo de mejor y más educación. El país entero se beneficiaría.

Las reformas constitucionales son otro tema de reflexión ciudadana… Quienes se oponen, algunos con resabios de ingenuos de dictadura pasada, dando órdenes y exigiendo con planteamientos absurdos su retiro, y en su lugar reclaman constituyente paralela… Se quedaron en el pasado, sin visión de país. Los otros, ansiosos por tomar el poder desde el caos, demandan constituyente originaria, no contemplada en la Constitución vigente. Es así que acostumbrados al radicalismo y a la violencia extrema, al mejor estilo de países hermanos, insisten en desfasadas y fracasadas exigencias.

Las reformas constitucionales, hoy día en retiro y evaluación para desarrollarlas con el concurso del PNUD, son objeto de injustificados e incomprensibles ataques. La vía correcta sin traumas y expedita para devolver al país la institucionalidad perdida, que corrija las distorsiones introducidas por la corrupción y la impunidad, es la reforma constitucional sugerida, principalmente de los tres órganos del Estado señalados: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El primer tropiezo de las reformas constitucionales lo constituye la participación de la desprestigiada Asamblea Nacional de diputados, confirmada por el juego vivo de algunos diputados en modificación y adición de algunos artículos constitucionales. Su rechazo generó manifestaciones que son escuchadas y evaluadas. Consideradas estas protestas como legítimas, se ubica la alternativa de ejecución de las reformas por medio d el PNUD, como regulador confiable, sin voz ni voto, no partidista, de solvencia moral y ética reconocida mundialmente. Devolver al país la institucionalidad no es cosa fácil, luego de años de ser sacrificada por intereses delincuenciales. Este retiro de las reformas de la Asamblea desconcertó a aquellos que esperaban que el actual gobierno mantuviera a sangre y fuego el desarrollo de estas a través de la Asamblea. Fueron sorprendidos por la visión de Estado del actual gobierno y ahora se aprestan a atacar al PNUD y al gobierno… Que quede claro que no discutimos su derecho a opinar, lo que si pueden estar seguros que no repetiremos dictaduras que hoy día pretenden pintar tumbas de blanco para así lavar sus muchos pecados, ni caeremos en trampas de caos y violencia para perecer bajo gobiernos totalitarios radicales contrarios a la democracia.

Todos los ciudadanos tenemos obligación con el bien común que es Panamá. Queremos justicia con una reforma constitucional correctiva y preventiva. Es más importante el contenido de estas reformas, que las peleas de enanos exigiendo que se haga en tal o cual forma.

Al día siguiente de la aprobación de las necesarias reformas constitucionales, continuaremos pensando igual y siendo los mismos panameños. Sin educación en moral, ética y civismo, la Constitución sería un papel con letra muerta.

Así lo percibo; así lo escribo.

El autor es ciudadano





