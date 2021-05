ni doble mutante, ni sabemos qué efecto tiene

No sabemos si hay más casos porque la variante es más infectiva o si se detectan más casos de esa variante porque ha aumentado la transmisión por otras razones . India tiene más de 1.400 millones de habitantes: mucha gente, muy junta y moviéndose, lo mejor para la transmisión por aerosoles de un virus respiratorio. No parece que en India se hubieran implementado estrictas medidas de confinamiento, higiene, distanciamiento social y uso de mascarillas.

No sabemos cuántos aislamientos se están secuenciando ni si el ritmo de secuenciación ha aumentado. No podemos descartar que ahora se detecten más casos , sencillamente, porque se está secuenciando más . Como el número de secuencias disponibles es todavía bajo en relación con el número de casos en la India debemos ser muy cautelosos. Si tenemos por ejemplo 1.000 secuencias de los aislamiento indios en más de 4 millones de casos, lo que estamos viendo no es representativo.

Esto, sin embargo, no quiere decir que necesariamente estas variantes vayan a escapar del control de las vacunas . En este momento no lo sabemos. Se necesitan más pruebas para comprender cómo puede afectar esta combinación de mutaciones en la biología de la variante B.1.617.

