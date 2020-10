NG Power: la demanda de nulidad y el impacto ambiental

Para fundamentar esta parte de su argumentación, se presenta la analogía de las resoluciones DIEORA IA-164-2017, del 6 de diciembre de 2017, del Ministerio de Ambiente, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, denominado Gas to Power Panamá, proyecto a desarrollar por la sociedad Martano, Inc., y la resolución DIEORA IA-026-16, del 25 de febrero de 2016, dictada por el Ministerio de Ambiente, Categoría III, denominado Proyecto costa norte, a ser desarrollado por Gas Natural Atlántico, S.DER.L., ambos proyectos de generación eléctrica con base en gas natural, que fueron considerados de categoría III.

