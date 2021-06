NG Power amenaza el sistema energético del país

El contrato adjudicado a Panama NG Power mediante una controvertida licitación con pliegos de cargos especiales, exclusiva para centrales de gas natural. En esta licitación, se licitó el mayor bloque de energía (550 MW) que se haya licitado a la fecha, para un periodo de 20 años que no se ha dado en ningún otro acto, y solo contó con un participante, el cual se comprometió a entregar el suministro requerido en el periodo de 1 de marzo de 2017 al 29 de febrero de 2036 y no lo ha cumplido.

Expertos en la materia señalaron que el polémico proyecto para la generación eléctrica a base de gas natural licuado de Panama NG Power que fue licitado en el 2013 y que aún no ha sido construido, deja en evidencia que la empresa no cuenta con la capacidad para llevar a cabo este proyecto, y mucho menos para cumplir su compromiso de suministro de energía.

megavatios que no sean licitado y si no se licita obviamente se incrementa el precio por contratación.

“Solicitamos que la Asep no solo no autorice la transferencia de este contrato, sino que proceda a resolver el mismo aplicado el principio legal “rebus sic stantibus” implícito en todo contrato, según el cual cesan las obligaciones de las partes al cambiar radicalmente la situación que las generó”, expresó la Cámara Panameña de Generadores Hidroeléctricos.

