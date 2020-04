NFL: Tom Brady admite haber sufrido conmociones cerebrales en su carrera

“Era el momento de partir” y buscar otro equipo, concluyó Brady, que dijo no guardar resentimiento hacia su entrenador en los Patriots, Bill Belichick, por no retenerlo en el equipo después de haber ganado seis campeonatos juntos.

“Si quieres detenerte, detente, adelante”, dijo Brady sobre los riesgos del juego. “Pero para mí, porque siento que todavía puedo jugar, no significa que deba dejar hacerlo porque es lo que todos me dicen que debo hacer”.

La superestrella del football americano Tom Brady reconoció este miércoles haber sufrido conmociones cerebrales durante sus dos décadas de carrera en los New England Patriots pero recalcó que eso no le impedirá perseguir su séptimo título de la NFL.

