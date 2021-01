NFL con jornada histórica

Lo que pronostican los expertos sobre los Rams es que no le alcanzará para vencer a Arizona Cardinals, pero puede que se metan a los playoffs. El equipo que puede apoyar a los Rams son los Packers y que ellos derroten a los Bears, lo cual es muy probable. Rams tiene una buena defensiva, que no ha jugado a su máximo nivel en las últimas dos semanas, en especial contra los Jets.

Dallas Cowboys vs. New York Giants

