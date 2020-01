Neymar vive nueva etapa con PSG

Neymar incluso se perdió el inicio de la temporada del club parisino en su intento. Cuando finalmente se reincorporó al PSG el 14 de septiembre, el brasileño fue recibido de la peor manera de parte de una sección de los hinchas del equipo francés enfurecidos por su proceder. Los ultras del PSG, en particular, no tuvieron piedad en sus diatribas cargadas de insultos contra él durante ese partido.

You May Also Like