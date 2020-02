Lo que no está tan claro es que Neymar vaya estar metido en casa. El carnaval de Rio de Janeiro se celebra entre el 21 y el 26 de febrero , sólo tres días después del partido que deben disputar los parisinos con el PSG. Salvo sorpresa, ‘Ney’ estará de baja esos días, ya que después de casi un mes sin entrenarse no estará en condiciones de jugar, por lo que, como los años anteriores, podrá hacer una oportuna visita a su país para disfrutar de los bailes y la samba para los que no le afecta su lesión.

“No puedo confirmar al 100% que pueda jugar el partido de la próxima semana”, aseguró el técnico alemán ante los medios. El brasileño se lesionó el pasado 1 de febrero contra el Montpellier y aún no está claro que pueda recuperarse, si bien los que sigan la trayectoria de Neymar no deberían sorprenderse.

