Neymar será el primer atleta en incorporarse al mundo de Fortnite como parte de la sexta temporada

“Queríamos causar un gran revuelo, traer atletas que tengan un atractivo mundial y, basándonos en el lanzamiento mundial de fútbol realmente exitoso en enero, está muy bien sincronizado… Los juegos son una gran parte de su vida, cuando no está jugando fútbol. Creemos que esta es una forma realmente auténtica de traerlo al juego y no podemos esperar a que los fanáticos lo vean”.

You May Also Like