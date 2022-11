Neymar se retira lesionado ante Serbia y rompe a llorar en el banquillo

Apenas a 10 minutos del final del partido, Tite decidió sustituir a Neymar , que había sufrido varias entradas importantes durante el encuentro pero no había dado síntomas de nada preocupante en el césped . De camino al banquillo, ya cojeaba disimuladamente, y al llegar con sus compañeros a la banca, no pudo aguantar más y se vino abajo. Hay que recordar que el caso de Neymar es delicado en este sentido, ya que se perdió las cruciales semis del Mundial de Brasil 2014 , en las que Alemania vapuleó a los brasileños en aquel histórico 7-1 , por culpa de un rodillazo del colombiano Zúñiga a la espalda que le dejó fuera de juego varios meses.

