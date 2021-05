Neymar responde a señalamientos de Nike: “Mentiras”

El delantero del París Saint Germain, Neymar, respondió al fabricante de ropa deportiva Nike Inc, este viernes, diciendo que la declaración de la compañía en el sentido de que rescindió un acuerdo de patrocinio porque el futbolista se negó a cooperar con una investigación en torno a una presunta agresión sexual de una empleada de la firma deportiva es “una mentira absurda”.

En una historia reportada por primera vez por The Wall Street Journal, el jueves, Nike, que tenía al jugador en un contrato a largo plazo, dijo que rescindió el acuerdo el año pasado después de que una empleada presentara lo que llamó acusaciones “creíbles” contra el jugador.



Neymar niega las acusaciones. Actualmente, está entrenando con la selección de Brasil en Río antes de la Copa América de este verano.

“No me dieron la oportunidad de defenderme”, escribió en Instagram. “Nunca he tenido ningún tipo de relación o acercamiento con esta persona. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con ella, de conocer las verdaderas razones de su dolor. Esa persona, una empleada, no estaba protegida. Yo, un atleta patrocinado, no estaba protegido”.

La presunta agresión sexual tuvo lugar en 2016, pero la empleada inicialmente solicitó mantener la confidencialidad del asunto y Nike abrió su investigación en 2019 después de que la mujer expresó su interés en perseguir legalmente el asunto, según un comunicado de la firma.

Nike dijo que no podía hablar a detalle sobre el caso, cuando terminó su relación comercial con el jugador, porque la investigación no fue concluyente.

“No surgió ningún conjunto de hechos que nos permitiera hablar de manera sustantiva sobre el asunto”, dijo Nike. “Sería inapropiado que Nike hiciera una declaración acusatoria sin poder proporcionar datos de apoyo”.

Sin embargo, Neymar negó las acusaciones y dijo que no conocía a la empleada en cuestión, y agregó en Instagram: “Realmente, no entiendo cómo una empresa seria puede distorsionar una relación comercial que se sustenta en documentos. Las palabras escritas no se pueden alterar. Ellos son muy claros.

“Una vez más se me advierte que no puedo comentar en público. Contra mi propia voluntad, obedeceré.

“Ironía del destino. Seguiré estampando en mi pecho una marca que me traicionó. ¡Así es la vida para uno!

“Me mantengo firme y fuerte, creyendo que el tiempo, siempre este tiempo cruel, traerá las verdaderas respuestas”.

Información de Reuters y The Associated Press fue utilizada en esta nota.