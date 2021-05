Neymar explota al conocer que se perderá la final de la Copa de Francia por sanción

Neymar no jugará la final de la Copa de Francia entre el PSG y el AS Mónaco por sanción. El jugador brasileño fue castigado por la tarjeta amarilla que vio ante el Montpellier y el Comité de la Federación Francesa de Fútbol ha decidido castigarle, no por acumulación de tarjetas sino por reincidencia.

You May Also Like