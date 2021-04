Neymar da la cara y se pronuncia abiertamente sobre su fu…

Neymar Jr fue el jugador que seleccionó el Paris Saint-Germain para comparecer ante los medios de comunicación este martes de cara a la previa de la ida de semifinales de Champions League​. Los parisinos se enfrentarán al Manchester City de Pep Guardiola en una eliminatoria que promete ser espectacular y el mediapunta brasileño habló sobre ello y sobre otros temas tanto o más importantes.

Uno de esos temas sobre los que se pronunció fue su futuro, que sigue sin definirse. El de Sao Paulo termina contrato en 2022 y sigue sin haber renovado con el PSG. Se comenta que tiene la renovación pactada y que solo falta su firma, pero no acaba cerrarse del todo. Se dice que el motivo de que el jugador lo esté retrasando todo es por Leo Messi y el FC Barcelona, ya que quiere jugar con el argentino y si él sigue en el Barça podría intentar acompañarle.

Sobre esta ampliación y sobre lo que hará la temporada que viene, el atacante se mostró esquivo, aunque dejó claro que cada vez se siente mejor y más feliz en París. “Ya hablé de ello anteriormente. No tengo que hablar más de ello. Tengo dos años de contrato y seguimos hablando con el PSG. Ya dije que estoy feliz aquí, más que en mis dos últimas temporadas y estoy cada vez más contento“, apuntó.

En ese sentido, reconoció ser mejor jugador que cuando llegó al Parque de los Príncipes y defendió su trayectoria en París. “Hay varias cosas en las que he mejorado desde que llegué al PSG. He tenido momentos difíciles, y la gente lo sabe. Creo que he ido mejorando, siempre he trabajado muy duro. Siempre he trabajado muy duro desde que soy profesional. Nunca hice nada antiprofesional a pesar de lo que se dice. Siempre he intentado mostrar lo que soy capaz de hacer y ayudar a mi equipo”, señaló.

Individualmente, aunque Kylian Mbappé está siendo más decisivo de cara a puerta, Neymar está siendo el mejor del PSG. Muchos le colocan como favorito al Balón de Oro, aunque él deja claro que lo que de verdad quiere es ganar la Liga de Campeones. “Mi objetivo es estar entre los mejores. Estoy muy feliz con la temporada que estamos haciendo. Respecto al Balón de Oro, no es algo en lo que pienso. Estamos actualmente centrados en la Champions porque es lo más importante. Mi primer objetivo es el de ganar el trofeo antes que el Balón de Oro“, aclaró.

El City, un rival complicado en ‘semis’

Por último, habló de las ‘semis’ frente al City y admitió que será una eliminatoria muy difícil en la que los franceses deberán dar su mejor versión. “Será una semifinal complicada, bastante difícil. El Manchester City es un equipo de mucha calidad como el Bayern. Nos estamos preparando y estamos preparados para jugar ante ellos. Haremos todo lo posible para llevarnos la victoria. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos ante el Barcelona y el Bayern”, finalizó.