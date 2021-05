Neymar asegura que quiere jugar con Cristiano y revela qué jugadores veía cuando era niño

“No hay ningún equipo en Europa que me haya gustado más, pero siempre vi los partidos en busca de las estrellas”, dijo. “Cuando era niño, me encantaba ver futbol para ver a Zinedine Zidane, Frank Lampard, Wayne Rooney y David Beckham.

“Quiero jugar con Cristiano Ronaldo”, dijo el internacional brasileño a GQ. “Ya he jugado con grandes jugadores, como Lione Messi y Kylian Mbappé, pero todavía no he jugado con Cristiano Ronaldo”.

