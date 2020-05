Newton Williams:”Los entrenamientos en Letonia tienen medidas estrictas”

Raúl Eduardo Cotes • 7 May 2020 – 07:21 PM

El delantero panameño Newton Williams manifestó desde Letonia, país donde juega con el FK Spartaks Jūrmala, que las medidas sanitarias con respecto a la vuelta de los entrenamientos son estrictas para proteger a los futbolistas en relación al coronavirus.

Además de estrictas, el juvenil ex de Costa del Este precisó que son incómodas, pero necesarias por el bien de cada jugador.

Según detalla el propio Williams, los jugadores deben llegar al campo de entrenamiento ya con sus vestimentas, donde previamente les toman la temperatura para poder participar de las actividades físicas.

“Tenemos que colocarnos mascarillas y guantes, además de mantener la distancia de tres metros con cada compañero y nuestras botellas de agua están personalizadas para el uso de cada uno, sin compartirlas”, agregó.

El panameño llegó para esta temporada a préstamo y aseguró que como joven es todo un reto esta experiencia, sobre todo en lo mental y la fuerza de voluntad para mantenerse en el extranjero.

“Si uno quiere lograr algo se propone metas, pese a que tenga que sacrificar muchas cosas como lo he hecho desde antes, debido a que soy de Bocas del Toro, me tocó estar lejos de mi familia. Extraño algunas cosas de Panamá. Mucha gente que me ayudaba, que igual a la distancia tengo a través de llamadas”. sostuvo.

Sobre su adaptación, confesó que al principio le fue muy difícil, con respecto al idioma, la comida y cultura en territorio europeo, pero que hoy en día está mejor acoplado pese a la situación.

Actualmente la liga aún no se ha comunicado oficialmente en una fecha para el regreso de los partidos de fútbol, aunque se espera, en junio puedan retomar.

“El coronavirus ha golpeado a muchos equipos. Acá se nos complicó en el tema de los salarios, pero ya se está resolviendo con la administración”, acotó sobre las medidas económicas que han tomado los clubes y la liga por la pandemia.

“Muchos extrañan lo que hacen. Los deportistas, los que trabajan, los que se ganan el día a día. Yo me sentía triste sin entrenar, sin tocar la cancha, sin patear el balón. El deporte es algo que uno disfruta y ama”, mencionó el panameño de 19 años.

“Hay que ver la parte buena y mala. Los deportistas sabemos que compartimos más con compañeros de equipo que con la familia, algo que durante esta pandemia cambió. Todo pasa por algo. Cuántos no quisieran entrenar ahora que está la pandemia. Cuántos no quisieran volver a trabajar, salir de sus casas y no se puede. Tenemos que tomar conciencia y prestarle más atención a los pequeños detalles“, finalizó.

El bocatoreño anotó tres goles para Costa del Este durante el Clausura 2019, incluyendo el tanto que los clasificó a la gran final.

Letonia reporta hasta la fecha 909 casos de Covid-19 con 18 fallecidos y 464 recuperados.