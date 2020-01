New York Times recuerda a Ana Orantes, asesinada en 1997 por su marido

The New York Times vuelve a recordar en su artículo, no solo algunos de los detalles del calvario por el que pasó Orantes desde que se casó con 19 años con José Parejo hasta su muerte, cuarenta años después, sino también el impacto que su confesión y muerte tuvieron y siguen teniendo en España.

El periódico estadounidense The New York Times ha querido rendir homenaje a Ana Orantes, la granadina que el 4 de octubre de 1997 removió la conciencia social y política de España al denunciar en Canal Sur los maltratos de su marido, que la asesinaría 13 días después.

