New York Times logra $800 millones en ingresos digitales

De acuerdo con la información publicada en la sección de negocios de The New York Times , la mayoría de esos $800.8 millones, más de $420 millones, provienen de suscriptores de noticias.

The New York Times Company alcanzó un hito en la cambiante industria de generación de contenidos. La compañía reveló que en 2019 superó los $800 millones en ingresos digitales por primera vez, un objetivo que se había comprometido a cumplir a fines de 2020.

