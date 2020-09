New Business, en pausa por táctica de la defensa

Esto, a raíz de que Márquez fue recusado por la defensa del expresidente, invocando, entre otras cosas, el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición de 1904, celebrado entre Panamá y Estados Unidos. Sin embargo, ese recurso aún no ha sido resuelto por el Juzgado Tercero de Liquidación de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez. Ronier Ortiz, abogado de Martinelli, explicó que la acción legal fue presentada “hace varias semanas”, y añadió que no tiene noticias sobre su estatus en el juzgado.

