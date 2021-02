Nevadas en EE UU: Al menos 23 personas mueren por la ola de frío que golpea gran parte de Estados Unidos | Internacional

Al menos 23 personas han muerto en Estados Unidos por los efectos de una excepcional ola de frío y una serie de tormentas invernales que desde el fin de semana azotan cerca de 30 Estados, principalmente en la zona sur y centro del país. Según un recuento de The New York Times, l os fallecimientos se han concentrado en Texas, mientras más de tres millones de hogares y negocios continúan sin suministro eléctrico desde el lunes. Ciudades como Dallas, Houston y Oklahoma han registrado este martes por la mañana sus temperaturas más bajas desde 1989.

